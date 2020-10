X Factor 2020, la guida ai live show (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci siamo, cominciano i live show di X Factor 2020, al via giovedì 29 ottobre. Dopo la prima parte, dedicata alle selezioni, composta da Audition, Bootcamp e Last Call, le squadre sono state formate e sono pronte per gareggiare. Al timone del programma, Alessandro Cattelan, naturalmente affiancato dai quattro giudici che guidano le squadre, cioè Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma, Mika. A caratterizzare quest'edizione di XF è l'assenza di pubblico, già durante la fase di selezione e che perdurerà anche durante i live che, forse perdendo un poco della dimensione televisiva, metteranno ancora di più al centro la musica. Non a caso, tutti i concorrenti sono cantautori con nomi d'arte e un loro seguito, anche sui social. Ad affiancarli, insieme ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci siamo, cominciano idi X, al via giovedì 29 ottobre. Dopo la prima parte, dedicata alle selezioni, composta da Audition, Bootcamp e Last Call, le squadre sono state formate e sono pronte per gareggiare. Al timone del programma, Alessandro Cattelan, naturalmente affiancato dai quattro giudici cheno le squadre, cioè Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma, Mika. A caratterizzare quest'edizione di XF è l'assenza di pubblico, già durante la fase di selezione e che perdurerà anche durante iche, forse perdendo un poco della dimensione televisiva, metteranno ancora di più al centro la musica. Non a caso, tutti i concorrenti sono cantautori con nomi d'arte e un loro seguito, anche sui social. Ad affiancarli, insieme ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - IlContiAndrea : X Factor 2020 rischia sul primo Live e punta già tutto sugli inediti. Emma ed Hell Raton partono favoriti: ecco per… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - moneypuntoit : ?? X Factor 2020 Live streaming: diretta e repliche con e senza Sky ?? - AllMusicItalia : Ecco tutti i testi degli inediti di @XFactor_Italia che saranno presentati stasera dai 12 artisti in gara.… -