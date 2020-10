Vuelta 2020, dodicesima tappa: percorso e altimetria (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’altimetria e il percorso della dodicesima tappa della Vuelta 2020, una delle frazioni più attese di questa edizione della Vuelta 2020. Da Pola de Laviana all’Alto de Angliru dopo 109,4 chilometri destinati a ridisegnare la classifica generale: si affronta infatti una delle salite più dura d’Europa, paragonabile allo Zoncolan o al Mortirolo in Italia. I corridori dovranno però prima affrontare due GPM di terza categoria e poi tre GPM di prima categoria: l’Alto de la Mozqueta (6,6 km all’8,4% medio), l’Alto del Cordal (5,4 km al 9,3%) e infine proprio l’Angliru. La salita finale misura 12,4 km con una pendenza media del 9,9%: il vero “inferno” ciclistico è però ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’e ildelladella, una delle frazioni più attese di questa edizione della. Da Pola de Laviana all’Alto de Angliru dopo 109,4 chilometri destinati a ridisegnare la classifica generale: si affronta infatti una delle salite più dura d’Europa, paragonabile allo Zoncolan o al Mortirolo in Italia. I corridori dovranno però prima affrontare due GPM di terza categoria e poi tre GPM di prima categoria: l’Alto de la Mozqueta (6,6 km all’8,4% medio), l’Alto del Cordal (5,4 km al 9,3%) e infine proprio l’Angliru. La salita finale misura 12,4 km con una pendenza media del 9,9%: il vero “inferno” ciclistico è però ...

