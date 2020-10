Tracciare o meno gli asintomatici? La lezione degli altri Paesi | dalla Cina alla Corea del Sud

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)A metà luglio il centro europeo per il controllo e la prevenzione di malattie (ECDC) della Commissione europea ha chiesto a 57Ue e non di condividere le loro modalità di test a tappeto per contrastare il Coronavirus. Di questi solo 26 hanno risposto. E di questi sono solo 6 quelli che hanno avviato un piano di test di massa anche tra le persone non sintomatiche: Danimarca, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito. In Italia, che non compare tra iche hanno dato una risposta a Bruxelles, il sistema di tracciamento è in difficoltà. Il controllo dell’epidemia è fuori controllo. Per questo, prima dell’uscita dell’ultimo dpcm, le Regioni hanno chiesto al governo di riorganizzare l’attività di contact ...