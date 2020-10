Roma CSKA Sofia 0-0 LIVE: traversa di Mkhitaryan (Di giovedì 29 ottobre 2020) 21Allo stadio Olimpico, la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21 tra Roma e CSKA Sofia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Roma e CSKA Sofia si affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma CSKA Sofia 0-0 MOVIOLA 33′ traversa Mkhitaryan – Splendido triangolo dell’armeno con Villar: tocco sotto dello spagnolo e tocco delizioso, di prima e al volo di Mkhitaryan, ma palla sulla parte alta della traversa. 16′ Occasione Spinazzola – Tiro-cross del terzino che per poco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) 21Allo stadio Olimpico, la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio Olimpicosi affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 33′– Splendido triangolo dell’armeno con Villar: tocco sotto dello spagnolo e tocco delizioso, di prima e al volo di, ma palla sulla parte alta della. 16′ Occasione Spinazzola – Tiro-cross del terzino che per poco ...

