Renzi spara a zero su Conte: «Risponde come un populista. Senza di me sarebbe a fare il professore. Il Dpcm non ferma il virus»

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)«Il Dpcm è sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma sulle ansie di alcuni ministri preoccupati». Torna a criticare l'ultimo provvedimento del suo governo il leader di Italia viva Matteo Renzi, che in un'intervista a la Repubblica non risparmia colpi durissimi contro il premier Giuseppe Conte. «È un decreto che non riduce il numero dei contagiati, ma aumenta il numero dei disoccupati». All'accusa di Conte di soffiare sul fuoco del malcontento per qualche punto di consenso nei sondaggi, Renzi spara a zero: «È un modo sbrigativo di rispondere alle critiche.

