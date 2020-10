Nizza, attentato a Notre Dame: tre morti di cui uno decapitato, diversi feriti. Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nizza, attentato a Notre Dame: tre morti di cui uno decapitato, diversi feriti Si è verificato intorno alle 9 di mattina un attentato a Nizza, nella Cattedrale di Notre Dame presente nel centro della città francese. Un uomo armato di coltello, poi fermato dalla polizia, ha attaccato diverse persone, uccidendone tre e ferendone svariate altre. Uno dei morti è stato decapitato. Fonte: Twitter Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020): tredi cui unoSi è verificato intorno alle 9 di mattina un, nella Cattedrale dipresente nel centro della città francese. Un uomo armato di coltello, poi fermato dalla polizia, ha attaccato diverse persone, uccidendone tre e ferendone svariate altre. Uno deiè stato. Fonte: Twitter

