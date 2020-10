NASCAR Texas 500: finalmente Kyle Busch (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo un rinvio che sembra infinito, la NASCAR riprende mercoledì sera la Autotrader Echopark Automotive 500 al Texas Motor Speedway. Che regala un finale thrilling con una corsa all’ultimo decilitro di etanolo. Una sfida che Kyle Busch vince in pieno. Il campione uscente rientra ai box a 68 giri dal termine, appena oltre la “pit window” che è di 64 tornate. Il due volte iridato rientra in pista al comando, ma deve raschiare fino all’ultima goccia di carburante dal suo serbatoio per vedere la bandiera a scacchi. E come se non bastasse, Martin Truex Jr gli mangia tutto il vantaggio che ha accumulato, mettendo a rischio il risultato. Ma Kyle ce la fa, grazie alla sua abilità ed agli utili consigli del suo capotecnico, Jeremy Mullins. HE SAVED ENOUGH ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo un rinvio che sembra infinito, lariprende mercoledì sera la Autotrader Echopark Automotive 500 alMotor Speedway. Che regala un finale thrilling con una corsa all’ultimo decilitro di etanolo. Una sfida chevince in pieno. Il campione uscente rientra ai box a 68 giri dal termine, appena oltre la “pit window” che è di 64 tornate. Il due volte iridato rientra in pista al comando, ma deve raschiare fino all’ultima goccia di carburante dal suo serbatoio per vedere la bandiera a scacchi. E come se non bastasse, Martin Truex Jr gli mangia tutto il vantaggio che ha accumulato, mettendo a rischio il risultato. Mace la fa, grazie alla sua abilità ed agli utili consigli del suo capotecnico, Jeremy Mullins. HE SAVED ENOUGH ...

