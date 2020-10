Masters 1000 Parigi-Bercy 2020, sorteggio tabellone principale: data, orario e diretta tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante il lockdown annunciato da Macron, il Masters 1000 di Parigi-Bercy si terrà, ma senza pubblico. La decisione definitiva è arrivata in queste ore, a ridosso della cerimonia inaugurale che vedrà il compilarsi del draw. Presente Rafael Nadal che proverà a ottenere il suo primo successo a Bercy, così come Matteo Berrettini che è ancora in corsa per le Atp Finals. Tanta attesa per uno dei momenti clou dell’appuntamento francese. Il sorteggio del tabellone principale maschile è in programma per la giornata di sabato 31 ottobre, alle ore 12:00. Non è prevista una diretta tv, mentre la cerimonia potrebbe essere trasmessa dai canali ufficiali del torneo. Sportface.it vi ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante il lockdown annunciato da Macron, ildisi terrà, ma senza pubblico. La decisione definitiva è arrivata in queste ore, a ridosso della cerimonia inaugurale che vedrà il compilarsi del draw. Presente Rafael Nadal che proverà a ottenere il suo primo successo a, così come Matteo Berrettini che è ancora in corsa per le Atp Finals. Tanta attesa per uno dei momenti clou dell’appuntamento francese. Ildelmaschile è in programma per la giornata di sabato 31 ottobre, alle ore 12:00. Non è prevista unatv, mentre la cerimonia potrebbe essere trasmessa dai canali ufficiali del torneo. Sportface.it vi ...

Eurosport_IT : Nonostante il lockdown in Francia il Masters 1000 di Parigi-Bercy si gioca...ma a porte chiuse ?? #EurosportTENNIS… - Ubitennis : Il Masters 1000 di Parigi-Bercy verso la conferma, ma a porte chiuse - OA_Sport : Tennis, il Masters 1000 di Parigi-Bercy si disputerà a porte chiuse - sportface2016 : #Francia in lockdown, ma la Federazione conferma il torneo di #ParigiBercy: si aspetta ok del #Governo #Tennis - livetennisit : Masters 1000 Parigi Bercy: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -