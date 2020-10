Lockdown a Napoli e Milano, la risposta del ministro Speranza ai sindaci (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Istituto Superiore di Sanità e la cabina di regia sono in grado di predisporre un focus specifico sulle città di Milano e Napoli che sarà messo a disposizione delle regioni e dei comuni interessati”. Questo il contenuto della lettera del ministro della Salute, Roberto Speranza, ai sindaci di Milano e Napoli, Sala e De Magistris. “La situazione epidemiologica nel Paese – scrive Speranza – è peggiorata nelle ultime 4 settimane. Il sistema di monitoraggio a cui partecipano formalmente Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute e rappresentanti della conferenza delle regioni segnala una tendenza netta che richiede la massima attenzione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Istituto Superiore di Sanità e la cabina di regia sono in grado di predisporre un focus specifico sulle città diche sarà messo a disposizione delle regioni e dei comuni interessati”. Questo il contenuto della lettera deldella Salute, Roberto, aidi, Sala e De Magistris. “La situazione epidemiologica nel Paese – scrive– è peggiorata nelle ultime 4 settimane. Il sistema di monitoraggio a cui partecipano formalmente Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute e rappresentanti della conferenza delle regioni segnala una tendenza netta che richiede la massima attenzione ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I sindaci di Milano e Napoli chiedono a che titolo Ricciardi parli di lockdown. Lo stati… - petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - mattinodinapoli : Coronavirus, de Magistris: il lockdown va deciso con i sindaci. Sala: non c'è un partito del sì e uno del no - DelgadoSveva : RT @LaVeritaWeb: Il consulente di Roberto Speranza lo propone per Milano e Napoli ma i sindaci dicono no. Roberto Volpi: «Farebbe strage di… -