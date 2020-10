«Il messaggio da dare è che se gli over 70 vanno in terapia intensiva, uno su due morirà» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, non dà molto peso all’efficacia del lockdown come risoluzione definitiva per piegare la curva dell’epidemia di coronavirus. Secondo Remuzzi, infatti, bisognerebbe semplicemente illustrare alla popolazione a quali rischi si va incontro se si esce fuori dalle proprie abitazioni, in presenza dell’attuale quadro sanitario nel Paese. Le dichiarazioni su over 70 e coronavirus rilasciate a Radio1, in modo particolare, sono piuttosto eloquenti. LEGGI ANCHE > Non riusciamo a fare più tamponi di così: «Il sistema è saturo» over 70 e coronavirus, le parole di Giuseppe Remuzzi «È importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si ammalano – dice – e se dovessero ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, non dà molto peso all’efficacia del lockdown come risoluzione definitiva per piegare la curva dell’epidemia di coronavirus. Secondo Remuzzi, infatti, bisognerebbe semplicemente illustrare alla popolazione a quali rischi si va incontro se si esce fuori dalle proprie abitazioni, in presenza dell’attuale quadro sanitario nel Paese. Le dichiarazioni su70 e coronavirus rilasciate a Radio1, in modo particolare, sono piuttosto eloquenti. LEGGI ANCHE > Non riusciamo a fare più tamponi di così: «Il sistema è saturo»70 e coronavirus, le parole di Giuseppe Remuzzi «È importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si ammalano – dice – e se dovessero ...

Macron: «Francia è sotto attacco, non ci arrendiamo»

"Oggi voglio dare un messaggio di fermezza assoluta" perché "continueremo a proteggere i nostri concittadini" e "non cederemo", ma "anche un messaggio di unità" perché "in Francia c'è solo una ...

