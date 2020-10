Gli chef più cari d' Europa

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Prenotare un tavolo in un ristorante guidato da un celebrityha sempre il suo perché. Se non altro per la possibilità di vedere da vicino quelli che ormai sono veri e propri divi internazionali a tutto tondo, spesso e volentieri capaci di passare con assoluta disinvoltura dai propri fornelli allo schermo della televisione, senza perdere un solo grammo di fascino. Già, ma quanto costa concedersi lo sfizio di provare le creazioni di questi maestri della cucina , magari cogliendo l'occasione per una stretta di mano (in tutta sicurezza) e una foto ricordo? Il portale inglese Money, in questo senso, ha provato a dare una risposta all'interno del suo CelebrityCredit Report, andando a selezionare alcuni dei cuochi; celebri d'e mettendo a confronto diretto il costo dei loro ...