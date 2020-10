De Magistris: “Lockdown va deciso con i sindaci”. Speranza: “Focus specifico su Napoli e Milano” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazionale, governo regionale e governo della città”. A dirlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ieri ha tenuto una conversazione telefonica con il ministro della Salute Roberto Speranza, interpellato da de Magistris e dal sindaco di Milano Giuseppe … L'articolo De Magistris: “Lockdown va deciso con i sindaci”. Speranza: “Focus specifico su Napoli e Milano” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazionale, governo regionale e governo della città”. A dirlo è il sindaco di, Luigi de, che ieri ha tenuto una conversazione telefonica con il ministro della Salute Roberto, interpellato da dee dal sindaco di Milano Giuseppe … L'articolo De: “Lockdown vacon i sindaci”.: “Focussue Milano” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Il sindaco di #Milano, Giuseppe #Sala, e quello di #Napoli, Luigi de Magistris, chiedono chiarimenti al ministro d… - Agenzia_Ansa : #Musumeci: 'Chiusura di bar e ristoranti in Sicilia dalle 18 alle 22-23' #Covid #ANSA - stanzaselvaggia : Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i polizio… - orsi_laura : RT @ultimenotizie: 'Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale #lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazion… - mcdallicardillo : RT @ultimenotizie: 'Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale #lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris “Lockdown Porta Pia, per anniversario nuova illuminazione artistica di Roma Capitale e Acea Affaritaliani.it