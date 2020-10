Covid: Veneto, +2.109 contagi, superata quota 50.000 (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - VENEZIA, 29 OTT - Il Veneto supera di slancio la quota psicologica dei 50.000 infetti Covid dall'inizio dell'emergenza, registrando oggi altri 2.109 contagi. Un aumento in linea con il boom di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - VENEZIA, 29 OTT - Ilsupera di slancio lapsicologica dei 50.000 infettidall'inizio dell'emergenza, registrando oggi altri 2.109. Un aumento in linea con il boom di ...

Coronavirus, in Veneto ora i ricoverati in Terapia intensiva sono più di 100

Sta per scattare la fase gialla, in cui saranno riaperti dieci Covid hospital VENEZIA. Il Veneto si avvia a entrare nella terza fase del piano di controllo dell'epidemia da coronavirus ...

