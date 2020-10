Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive (Di giovedì 29 ottobre 2020) TUNISI, 29 OTT - Il governo tunisino ha annunciato la notte scorsa una serie di nuove misure restrittive per contrastare la forte recrudescenza dei casi di coronavirus. Le nuove misure includono un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) TUNISI, 29 OTT - Il governo tunisino ha annunciato la notte scorsa una serie diper contrastare la forte recrudescenza dei casi di coronavirus. Leincludono un ...

GrimoldiPaolo : In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsab… - zazoomblog : Covid: Tunisia al via nuove misure restrittive - #Covid: #Tunisia #nuove #misure - tiziana13_tp : Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive - iconanews : Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive - GiaPettinelli : Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tunisia Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive Agenzia ANSA Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive

TUNISI, 29 OTT - Il governo tunisino ha annunciato la notte scorsa una serie di nuove misure restrittive per contrastare la forte recrudescenza dei casi di coronavirus ... dalla Johns Hopkins ...

Tunisia: 177 casi positivi al coronavirus nelle carceri

Tunisi, 27 ott 08:43 - (Agenzia Nova) - Sono stati registrati 177 casi di positività al coronavirus nelle carceri tunisine. Lo ha detto il ministro della Giustizia tunisino, Mohamed Boussetta, durante ...

TUNISI, 29 OTT - Il governo tunisino ha annunciato la notte scorsa una serie di nuove misure restrittive per contrastare la forte recrudescenza dei casi di coronavirus ... dalla Johns Hopkins ...Tunisi, 27 ott 08:43 - (Agenzia Nova) - Sono stati registrati 177 casi di positività al coronavirus nelle carceri tunisine. Lo ha detto il ministro della Giustizia tunisino, Mohamed Boussetta, durante ...