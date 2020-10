Coronavirus Campania, 72 positivi tra ospiti e operatori in una Rsa in Irpinia (Di giovedì 29 ottobre 2020) NAPOLI – Sono 72 le persone, tra operatori e ospiti, risultate positive in una Rsa di Volturata Irpina (Avellino). Questo l’esito di 82 tamponi eseguiti a seguito dello screening disposto dopo il primo caso di positività riscontrato nei giorni scorsi nella residenza sanitaria. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) NAPOLI – Sono 72 le persone, tra operatori e ospiti, risultate positive in una Rsa di Volturata Irpina (Avellino). Questo l’esito di 82 tamponi eseguiti a seguito dello screening disposto dopo il primo caso di positività riscontrato nei giorni scorsi nella residenza sanitaria.

Tg3web : Peggiorano ancora i dati del contagio da coronavirus. Ma ad aumentare sono soprattutto le vittime. Un bilancio così… - rtl1025 : ?? Sono 7.558 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Lombardia, per la regione il dato più… - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - EnricoCEngelma1 : #Covid: andamento in 3 città negli ultimi 30 gg. #Napoli: no virus in primavera: contagiati x5 #Milano: poco colpit… - AndreaIncorona8 : Intervista a 'Che tempo che fa' -