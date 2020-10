Christine Lagarde prepara la manovra di Natale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Christine Lagarde non ha deluso le attese ma nemmeno le ha pienamente soddisfatte. Nel mezzo della seconda ondata della pandemia Covid, il Consiglio Direttivo della Bce nella riunione di fine ottobre ha concordato all’unanimità di rinviare a dicembre ogni decisione sugli strumenti monetari che restano sostanzialmente invariati. Tra poco più di un mese, con le nuove proiezioni macroeconomiche e con alle spalle novembre che sarà “molto negativo”, l’Eurotower “ricalibrerà i suoi strumenti come appropriato”. “Questa è la frase chiave”, ha detto Lagarde rileggendo ed enfatizzando in conferenza stampa il passaggio del comunicato in cui si parla appunto di “ricalibrare” il suo arsenale monetario. E per tutti gli strumenti, Lagarde ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)non ha deluso le attese ma nemmeno le ha pienamente soddisfatte. Nel mezzo della seconda ondata della pandemia Covid, il Consiglio Direttivo della Bce nella riunione di fine ottobre ha concordato all’unanimità di rinviare a dicembre ogni decisione sugli strumenti monetari che restano sostanzialmente invariati. Tra poco più di un mese, con le nuove proiezioni macroeconomiche e con alle spalle novembre che sarà “molto negativo”, l’Eurotower “ricalibrerà i suoi strumenti come appropriato”. “Questa è la frase chiave”, ha dettorileggendo ed enfatizzando in conferenza stampa il passaggio del comunicato in cui si parla appunto di “ricalibrare” il suo arsenale monetario. E per tutti gli strumenti,...

