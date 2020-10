Challenger Marbella 2020, sconfitti al secondo turno Mager e Gaio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gianluca Mager e Federico Gaio escono di scena al secondo turno nell’Any Tech365 Marbella Tennis Open, torneo Challenger Atp dotato di un montepremi di 44.820 euro in svolgimento sulla terra rossa di Marbella (Spagna). Gianluca, numero 96 del ranking e terza testa di serie del torneo, ha ceduto contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.132) con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 dopo un’ora e 51 minuti. Non diverso è stato il destino di Federico, numero 136 del ranking, che è stato sconfitto dal ceco Vit Korpiva (n.323) per 3-6 7-6(1) 6-4, dopo tre ore e 6 minuti di lotta. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gianlucae Federicoescono di scena alnell’Any Tech365Tennis Open, torneoAtp dotato di un montepremi di 44.820 euro in svolgimento sulla terra rossa di(Spagna). Gianluca, numero 96 del ranking e terza testa di serie del torneo, ha ceduto contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.132) con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 dopo un’ora e 51 minuti. Non diverso è stato il destino di Federico, numero 136 del ranking, che è stato sconfitto dal ceco Vit Korpiva (n.323) per 3-6 7-6(1) 6-4, dopo tre ore e 6 minuti di lotta.

