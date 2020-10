Bianca Guaccero assente a Detto Fatto E’ in quarantena

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è costretta allae non può condurre la puntata odierna di. La conduttrice è infatti entrata in contatto con un positivo al Coronavirus ed è attualmente in isolamento nella sua abitazione. “Sono a casa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo e quindi sono incautelativa“ ha annunciato la diretta interessata, in collegamento telefonico con Milo Infante a Ore 14, la trasmissione che precede il suonel pomeriggio di Rai 2. Laspiega di essere già stata sottoposta ad un primo tampone, che ha dato fortunatamente esito negativo: “Sto seguendo tutte ...

