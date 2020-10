Attentato a Nizza, due persone uccise nella cattedrale di Notre Dame. Il sindaco: “È terrorismo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell’attacco compiuto questa mattina a Nizza, in Francia, all’interno della cattedrale di Notre-Dame. La polizia ha arrestato il responsabile – armato di coltello – e una squadra di artificieri si è recata sul posto. Il ministro dell’Interno, Gérard Darmanin ha annunciato su Twitter che sta presiedendo una riunione di crisi al ministero dell’Interno dopo aver parlato con il sindaco della città, Christian Estrosi, che si è recato sul luogo dell’attacco. “Tutto lascia supporre un Attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame”, ha detto il primo cittadino. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Duesono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell’attacco compiuto questa mattina a, in Francia, all’interno delladi. La polizia ha arrestato il responsabile – armato di coltello – e una squadra di artificieri si è recata sul posto. Il ministro dell’Interno, Gérard Darmanin ha annunciato su Twitter che sta presiedendo una riunione di crisi al ministero dell’Interno dopo aver parlato con ildella città, Christian Estrosi, che si è recato sul luogo dell’attacco. “Tutto lascia supporre unterroristico in seno alla basilica di”, ha detto il primo cittadino. L'articolo ...

