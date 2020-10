A Lione centinaia di turchi in strada con mazze e spranghe. “Morte agli armeni” (Video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lione, 29 ott – Una folla di centinaia di immigrati turchi è scesa in piazza nella notte di mercoledì a Lione, in Francia, alla ricerca di negozi armeni da devastare e scandendo ad alta voce minacce di morte e il consueto grido Allah Akbar. Lo riporta il sito Armenpress, riportando la testimonianza di una cittadina di Lione, Natali Bianco. Il racconto della testimone oculare La donna ha riferito di avere visto centinaia di turchi armati di mazze da baseball, bastoni e spranghe. «In pochi minuti centinaia di giovani turchi hanno scatenato l’inferno nel centro della città, sventolando bandiere, brandendo mazze da baseball, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020), 29 ott – Una folla didi immigratiè scesa in piazza nella notte di mercoledì a, in Francia, alla ricerca di negozi armeni da devastare e scandendo ad alta voce minacce di morte e il consueto grido Allah Akbar. Lo riporta il sito Armenpress, riportando la testimonianza di una cittadina di, Natali Bianco. Il racconto della testimone oculare La donna ha riferito di avere vistodiarmati dida baseball, bastoni e. «In pochi minutidi giovanihanno scatenato l’inferno nel centro della città, sventolando bandiere, brandendoda baseball, ...

