Usa, 18enne guarda il tramonto con la fidanzata: un cacciatore gli spara per sbaglio e lo uccide (Di mercoledì 28 ottobre 2020) guarda tramonto con fidanzata: cacciatore gli spara per sbaglio e lo uccide Un ragazzo di 18 anni, negli Usa, è stato ucciso da un colpo di fucile sparato per errore da un cacciatore mentre stava guardando il tramonto insieme alla fidanzata nel parco di Nockamixon State, in Pennsylvania. Il giovane, Kasono Kutt, è stato colpito alla nuca ed è morto sul colpo: in queste ore la polizia locale sta cercando di rintracciare l’uomo che ha sparato, anche seguendo la testimonianza della fidanzata della vittima, che ha assistito alla scena. La ragazza ha detto agli investigatori di aver visto, subito dopo lo sparo, un uomo vestito con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)conglipere loUn ragazzo di 18 anni, negli Usa, è stato ucciso da un colpo di fucileto per errore da unmentre stavando ilinsieme allanel parco di Nockamixon State, in Pennsylvania. Il giovane, Kasono Kutt, è stato colpito alla nuca ed è morto sul colpo: in queste ore la polizia locale sta cercando di rintracciare l’uomo che hato, anche seguendo la testimonianza delladella vittima, che ha assistito alla scena. La ragazza ha detto agli investigatori di aver visto, subito dopo lo sparo, un uomo vestito con ...

