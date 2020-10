Tour (virtuale) di Halloween del castello di Dracula (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il castello di Dracula (foto: Ipa)Non serve volare fino in Transilvania (cosa oggettivamente sconsigliata in periodo di pandemia) per percorrere i corridoi spettrali che hanno ispirato le atmosfere di Dracula di Bram Stoker, il film cult di Francis Ford Coppola. Per festeggiare questo strano Halloween all’insegna del distanziamento, la piattaforma di prenotazioni online Tiquets propone infatti un Tour virtuale del castello del vampiro e altre esperienze da brivido da seguire dal computer di casa. Sono tre, in particolare, le proposte online che la piattaforma (fresca di un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb) mette a disposizione venerdì 30 ottobre, il giorno prima di Halloween, nell’ambito ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildi(foto: Ipa)Non serve volare fino in Transilvania (cosa oggettivamente sconsigliata in periodo di pandemia) per percorrere i corridoi spettrali che hanno ispirato le atmosfere didi Bram Stoker, il film cult di Francis Ford Coppola. Per festeggiare questo stranoall’insegna del distanziamento, la piattaforma di prenotazioni online Tiquets propone infatti undeldel vampiro e altre esperienze da brivido da seguire dal computer di casa. Sono tre, in particolare, le proposte online che la piattaforma (fresca di un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb) mette a disposizione venerdì 30 ottobre, il giorno prima di, nell’ambito ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour virtuale Il Cata si promuove sui mercati europei con un tour virtuale Travel Quotidiano Virtual tour, nasce l'app per conoscere la storia dei capitelli del Duomo di Monreale

Il Cata si promuove sui mercati europei con un tour virtuale

Ha fatto il suo debutto anche in Italia il Central America Virtual Roadshow Europe 2020, il tour digitale tra Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua con tappa in Spagna, Germania, Francia e Regno ...

