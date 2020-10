Tamponi in auto a Limbiate e Monza, da domani prenotazione per evitare code (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da domani, giovedì 29 ottobre sarà attiva una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato, per l’accesso ai drive through di Monza e Limbiate dedicati all’esecuzione dei Tamponi per la popolazione scolastica. Il servizio è rivolto ai bambini nella fascia 0-3 anni, gli allievi della scuola dell’infanzia, gli … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da, giovedì 29 ottobre sarà attiva una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato, per l’accesso ai drive through didedicati all’esecuzione deiper la popolazione scolastica. Il servizio è rivolto ai bambini nella fascia 0-3 anni, gli allievi della scuola dell’infanzia, gli … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Tamponi in auto a Limbiate e Monza, da domani prenotazione per evitare code - antofns : RT @angianna78: Arrivato in Italia dopo una condanna per frode fiscale e un patteggiamento per stupro, ha dato del bugiardo ad un ministro,… - angianna78 : Arrivato in Italia dopo una condanna per frode fiscale e un patteggiamento per stupro, ha dato del bugiardo ad un m… - RrRosci : @matteosalvinimi si sfruttino i mezzi militare x andare a far tamponi nei gruppi familiari le stesse auto che accom… - angelozziclaudi : In Belgio,per evitare di rivelare la situazione,non fanno più tamponi nelle case di riposo e se chiami il medico ,s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi auto In attesa del tampone al drive-in: l'incolonnamento di auto fa paura. L'Asl: «La... Quotidiano di Puglia Ats Insubria accelera sui tamponi: alle Fontanelle un campo per effettuare sino a 3000 indagini al giorno

Grazie alla collaborazione della Protezione civile della Provincia, creati 4 punti tampone e 4 accettazioni. L'area permette di erigere sino a 12 postazioni, ma al momento manca il personale sanitario ...

Decreto Ristori, i provvedimenti punto per punto: chi può chiedere gli aiuti e a quanto ammontano

UDINE. Mercoledì 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al cosiddetto decreto Ristori, che contiene le misure per sostenere economicamente le attività economiche colpite dalle rest ...

Grazie alla collaborazione della Protezione civile della Provincia, creati 4 punti tampone e 4 accettazioni. L'area permette di erigere sino a 12 postazioni, ma al momento manca il personale sanitario ...UDINE. Mercoledì 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al cosiddetto decreto Ristori, che contiene le misure per sostenere economicamente le attività economiche colpite dalle rest ...