Stefania Orlando, spunta il fratello ‘segreto’: “È come se io non esistessi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attualmente all’interno della casa del Grande fratello Vip, Stefania Orlando si è fatta conoscere per il suo carattere da vera leader. Se da una parte si è più volte confidata con i suoi coinquilini, dall’altra c’è una persona in particolare che non ha mai nominato. Si tratta di suo fratello Gianni che, intervistato da DiPiù, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Ecco cosa ha dichiarato. Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “È come se io non esistessi” Stefania Orlando è sicuramente tra le protagoniste assolute di questo Grande fratello Vip. In quasi tutte le puntate la conduttrice è ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attualmente all’interno della casa del GrandeVip,si è fatta conoscere per il suo carattere da vera leader. Se da una parte si è più volte confidata con i suoi coinquilini, dall’altra c’è una persona in particolare che non ha mai nominato. Si tratta di suoGianni che, intervistato da DiPiù, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Ecco cosa ha dichiarato.ilsegreto: “Èse io non esistessi”è sicuramente tra le protagoniste assolute di questo GrandeVip. In quasi tutte le puntate la conduttrice è ...

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - cikepuzz : raga io amo stefania orlando in una maniera smisurata, voi non capite - sxara18 : RT @lostjnpieces: Stefania Orlando a 53 anni: Io a 21 anni: #GFVIP - zanna17222792 : RT @MarcomeMarmorto: ??“Se qualcuno ti odia senza motivo, dagliene uno”?? Vivo per le perle di saggezza di Stefania Orlando #GFVIP https:/… - MelUltimoPeter : RT @Stadi2021: Il mio gf ideale? Conduttore: Tommaso Zorzi. Opinionisti: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta Vi immaginate un gf del gener… -