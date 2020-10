Sinner-Rublev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Vienna 2020

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jannikha raggiunto il secondo turno dell’Atp 500 di, superando agevolmente Casper Ruud. L’azzurrino dovrà dunque vedersela con Andreyin occasione del secondo turno, avversario estremamente ostico sul veloce e peraltro in forma straripante: sarà un match da non perdere. L’incontro andrà in scena con ogni probabilità giovedì 29 ottobre, non prima delle ore 16.00 e intelevisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). In alternativa, l’emittente menzionata offrirà livesul proprio sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata, con Sportface.it che garantirà inoltre aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match ai propri lettori.