Rosalinda contro Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi: la rivolta di "Adua"

Con l'uscita di Matilde Brandi e il regno sempre più instabile di Elisabetta Gregoraci, gli equilibri al GF Vip stanno cambiando. Il pubblico sta buttando fuori uno ad uno i concorrenti della stanza blu e nella casa ormai se ne sono resi conto tutti (sarà per questo che recitano sempre più spesso l'angelo santo?). Adesso anche Rosalinda ha voltato le spalle alla badessa e ai suoi papa boys, ieri mattina infatti nella discussione tra Zorzi e Oppini ha preso le parti del 25enne e nella sera si è chiusa in 'lavatrice' per fare una confessione choc all'amica Dayane. "Mi sono persa tanto, per cosa? Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone.Dai è vero. Quindi a priori stavamo lontane dagli altri, è così.

