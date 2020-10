Reddito di cittadinanza: il pagamento è in ritardo. Cosa succede? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La rata mensile di Ottobre del Reddito di cittadinanza è in ritardo rispetto alla consueta erogazione. Quando arriva la misura assistenziale? Il periodo non è assolutamente facile. Tra chiusure, lockdown, l’epidemia che infuria più pericolosa che mai, il Governo si sta destreggiando alla meno peggio di fronte ad un’ecatombe. Ed ecco che sopraggiunge un altro problema. Infatti, ieri era la data di scadenza per ricevere la rata mensile del Reddito di cittadinanza, per chiunque abbia fatto richiesta del sussidio. Sta di fatto che, ancora, l’accredito della misura non è avvenuto sui conti di chi ne ha fatto richiesta. Ma c’è una ragione ben precisa per questo ritardo. Facciamo un po’ di chiarezza. Data di ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La rata mensile di Ottobre deldiè inrispetto alla consueta erogazione. Quando arriva la misura assistenziale? Il periodo non è assolutamente facile. Tra chiusure, lockdown, l’epidemia che infuria più pericolosa che mai, il Governo si sta destreggiando alla meno peggio di fronte ad un’ecatombe. Ed ecco che sopraggiunge un altro problema. Infatti, ieri era la data di scadenza per ricevere la rata mensile deldi, per chiunque abbia fatto richiesta del sussidio. Sta di fatto che, ancora, l’accredito della misura non è avvenuto sui conti di chi ne ha fatto richiesta. Ma c’è una ragione ben precisa per questo. Facciamo un po’ di chiarezza. Data di ...

