Padovan | “La Juventus non ha un allenatore”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Il Milan ha fatto meglio di tutti fino questo momento anche se ora ha il problema coronavirus che colpisce tutti. Il campionato non ha un padrone assoluto. Il Napoli c’è, anche l’Inter ma lano perchè non ha un allenatore”. Dure le parole del giornalista Giancarloche, intervistato a CalcioNapoli24TV, ha espresso il suo pensiero sulla situazione del club bianconero e del suo nuovo allenatore, Andrea Pirlo. “Pirlo non sarà mai messo in discussione, questa è una scelta arrogante delladi Agnelli: il calcio ti punisce. Gattuso è allenatore che ha mangiato anche fango per arrivare, mentre Pirlo è stato messo lì”.