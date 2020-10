Ora è ufficiale: Sambenedettese, in panchina arriva Zironelli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ieri vi avevamo anticipato l’indiscrezione per la panchina della Sambenedettese, adesso è arrivata l’ufficialità di Zironelli come nuovo allenatore Sambenedettese. Questa la nota del club: “Benvenuto mister Zironelli! Il tecnico si lega alla Samb per una stagione con opzione per la seconda. arrivato questa mattina a San Benedetto questo pomeriggio guiderà il suo primo allenamento al Samba Village.” Foto: sito Sambenedettese L'articolo Ora è ufficiale: Sambenedettese, in panchina arriva Zironelli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ieri vi avevamo anticipato l’indiscrezione per ladella, adesso èta l’ufficialità dicome nuovo allenatore. Questa la nota del club: “Benvenuto mister! Il tecnico si lega alla Samb per una stagione con opzione per la seconda.to questa mattina a San Benedetto questo pomeriggio guiderà il suo primo allenamento al Samba Village.” Foto: sitoL'articolo Ora è, inproviene da Alfredo Pedullà.

msgelmini : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il #DecretoRistori. Ora ci facciano commentare un testo ufficiale, pubblicat… - koma45120827 : “JOKER” Il videoclip ufficiale fuori ora su YouTube sul canale “BoomSlang Familia” #nuovo #video #rap #trap #joker… - QuiMediaset_it : RT @RengaOfficial: È ufficiale, sarò uno dei quattro giudici di “All Together Now” ?? Per me sarà un’avventura nuova che non vedo l’ora di c… - Alessia061 : RT @RengaOfficial: È ufficiale, sarò uno dei quattro giudici di “All Together Now” ?? Per me sarà un’avventura nuova che non vedo l’ora di c… - RengaOfficial : È ufficiale, sarò uno dei quattro giudici di “All Together Now” ?? Per me sarà un’avventura nuova che non vedo l’ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: gigante e slalom in Alta Badia (20-21 dicembre) a 'porte chiuse' NEVEITALIA.IT Tiziana Drago lascia M5s/ Addio ufficiale, ora Opposizione? “Buoni rapporti con Lega”

La senatrice Tiziana Drago ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle. Una defezione importante in quanto i numeri della maggioranza al Senato sono già molto stretti, come ricorda l’Huffington Post, ...

Formula 1, è ufficiale: il GP di Imola si svolgerà a porte chiuse

La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1, in programma questa settimana a Imola, si svolgerà a porte chiuse. Non ci ...

La senatrice Tiziana Drago ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle. Una defezione importante in quanto i numeri della maggioranza al Senato sono già molto stretti, come ricorda l’Huffington Post, ...La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1, in programma questa settimana a Imola, si svolgerà a porte chiuse. Non ci ...