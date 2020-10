Opera | Fassina | Raggi deve intervenire | no a fondo integrazione salariale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Stefano, consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno: “Apprendo con sorpresa e rammarico che il Teatro dell’di Roma si sta predisponendo a ri-attivare ildi(Fis) per i suoi dipendenti, una soluzione che ne dimezza gli stipendi.” “Ricordo che la Mozione approvata all’unanimita’ dall’Assemblea Capitolina il 16 Giugno 2020, stigmatizzava il ricorso al Fis durante il periodo di lock-down, data la possibilita’ di ricorrere allo smart working.” Prosegue: “La decisione attuale e’ ancor meno giustificabile che a Marzo scorso, in quanto i Teatri sono chiusi esclusivamente al pubblico, ma e’ possibile svolgervi attivita’ nel ...