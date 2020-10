Lockdown a Milano e Napoli, Sala e de Magistris scrivono a Speranza: «L’idea è del ministero o di Ricciardi?» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Non si ferma la polemica sulle parole di Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Salute, che ieri ha chiesto un Lockdown per Milano e Napoli. I sindaci delle due città, Giuseppe Sala e Luigi de Magistris, hanno scritto una lettera a Roberto Speranza per avere chiarimenti. «Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché ieri il consulente del ministero della Salute, il professor Ricciardi, ha evocato un Lockdown a Napoli e Milano – ha spiegato Sala in un video sui social – abbiamo scritto al ministro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Non si ferma la polemica sulle parole di Walter, il consigliere del ministro della Salute, che ieri ha chiesto unper. I sindaci delle due città, Giuseppee Luigi de, hanno scritto una lettera a Robertoper avere chiarimenti. «Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di, Luigi de, perché ieri il consulente deldella Salute, il professor, ha evocato un– ha spiegatoin un video sui social – abbiamo scritto al ministro ...

