LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: vanno via in sette (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 A guidare l’inseguimento la INEOS Grenadiers. 13.47 I sette hanno guadagnato 2′ sul gruppo. 13.43 Va ad agganciarsi ai fuggitivi anche Julien Simon (Total Direct Energie). 13.40 Si avvantaggiano in sei: Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui Costa (UAE Emirates), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Stan Dewulf (Lotto Soudal). 13.34 Raggiunti anche loro. 13.32 Ora si avvantaggia un drappello di cinque uomini. 13.30 Percorsi 20 chilometri. 13.27 Velocità in ogni caso altissima, in tanti vogliono andare in fuga. 13.24 Gruppo ancora compatto dopo 14 chilometri di gara. 13.18 Davanti al momento troviamo Callum Scotson (Mitchelton-Scott) e Jesus Ezquerra (Burgos-BH). 13.15 Subito tanti scatti, ma il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 A guidare l’inseguimento la INEOS Grenadiers. 13.47 Ihanno guadagnato 2′ sul gruppo. 13.43 Va ad agganciarsi ai fuggitivi anche Julien Simon (Total Direct Energie). 13.40 Si avvantaggiano in sei: Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui Costa (UAE Emirates), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Stan Dewulf (Lotto Soudal). 13.34 Raggiunti anche loro. 13.32 Ora si avvantaggia un drappello di cinque uomini. 13.30 Percorsi 20 chilometri. 13.27 Velocità in ogni caso altissima, in tanti vogliono andare in fuga. 13.24 Gruppo ancora compatto dopo 14 chilometri di gara. 13.18 Davanti al momento troviamo Callum Scotson (Mitchelton-Scott) e Jesus Ezquerra (Burgos-BH). 13.15 Subito tanti scatti, ma il ...

