Krunic | “Da trequartista posso fare bene Domani gara difficile”

Il centrocampista del Milan, Rade Krunic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sparta Praga: "Domani sarà una gara difficile, anche perchè loro hanno il vantaggio di seguirci. Noi conosciamo meno i nsotri avversari rispetto alle partite in Italia, ma l'obiettivo è sempre vincere. Nuovo ruolo? Da trequartista posso fare bene, sono più vicino alla porta, mi piace giocare lì".

