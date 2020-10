Juventus-Barcellona | Bonucci stringe i denti | ci sarà

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Molte le assenze da affrontare per, che stanno vivendo un periodo pieno di infortuni. Laha un grande problema in difesa dove al momento ha sia Chiellini che De Ligt indisponibili, insieme ad Alex Sandro. Nella sfida di domenica sera contro il Verona, intorno al 20esimo del secondo tempo,ha riscontrato un problema alla coscia e chiesto immediatamente il cambio. Gli esami nel post partita non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare per il difensore laziale, che secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa stasera dovrebbere ie scendere in campo insieme ai suoi compagni. Una buona notizia per Pirlo, sperando non possa avere ripercussioni sul giocatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ...