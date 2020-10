“Il Volo tribute to Ennio Morricone” Per la prima volta in Piazza Pio XII (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Volo – Ph: Pasquale ColosimoIl Volo celebra il Maestro Ennio MORRICONE in un evento eccezionale che si terrà il 5 giugno 2021 in Piazza Pio XII a Roma. “Il Volo tribute to Ennio MORRICONE”, è un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Per la prima volta Piazza Pio XII, concessa per l’occasione dal Comune di Roma, diventerà teatro di un concerto. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia creando la quinta perfetta di uno spettacolo fuori dal comune. Il Volo ripercorrerà le melodie del Maestro, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il– Ph: Pasquale ColosimoIlcelebra il MaestroMORRICONE in un evento eccezionale che si terrà il 5 giugno 2021 inPio XII a Roma. “IltoMORRICONE”, è un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Per laPio XII, concessa per l’occasione dal Comune di Roma, diventerà teatro di un concerto. La Basilica di San Pietro alle spalle dellacompleterà la scenografia creando la quinta perfetta di uno spettacolo fuori dal comune. Ilripercorrerà le melodie del Maestro, ...

