I tassisti non si fermano: prosegue la protesta a Napoli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno trascorso tutta la notte in piazza Plebiscito e questa mattina proseguono la loro protesta. Parliamo dei tassisti di Napoli che continuano la loro battaglia e chiedono interventi immediati di ristoro per il mancato guadagno. A loro giudizio – come riportato dall'Ansa – le nuove restrizioni previste dall'ultimo Dpcm e dalle ordinanze regionali hanno di fatto azzerato ogni possibilità di entrate: con ristoranti chiusi dopo le 18, cinema e teatri bloccati – dicono – la mobilità è quasi ridotta a zero. A loro nelle ultime ore si si sono aggiunti i conducenti di scuolabus e di bus turistici. Nonostante la protesta i tassisti nella scorsa notte hanno assicurato alcune corse per ...

