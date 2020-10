È possibile effettuare allenamenti individuali all’aperto? Arriva il chiarimento di Conte

MarcoMinghini : RT @ItaliaCovid19: Con le info pubblicate dalle ATS lombarde abbiamo realizzato una mappa #opendata con centri e postazioni drive-through d… - cristigalas : RT @ItaliaCovid19: Con le info pubblicate online da ATS lombarde abbiamo realizzato una mappa #opendata con centri e postazioni drive-throu… - ItaliaCovid19 : Con le info pubblicate dalle ATS lombarde abbiamo realizzato una mappa #opendata con centri e postazioni drive-thro… - ItaliaCovid19 : Con le info pubblicate online da ATS lombarde abbiamo realizzato una mappa #opendata con centri e postazioni drive-… - ngiusti03 : Buongiorno Presidente, si sa quando sarà di nuovo possibile effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni? @Ausl_modena @sbonaccini -

ANCONA - All’Aeroporto delle Marche è ora possibile effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 per i passeggeri in arrivo e in ...Il presidio, attivo dal pomeriggio di martedì al Terminal Arrivi, è a disposizione di tutti i passeggeri, in particolare di quelli che hanno l’obbligo di sottoporsi a test provenendo da paesi a rischi ...