Decreto Ristori | oltre 5 miliardi di aiuti

Il governo risponde alla tensione che sale per le misure anti Coronavirus con il Decreto Ristori. Sono stanziati oltre 5 miliardi. Ora dovranno arrivare puntuali i bonifici, promessi per la metà di novembre. In gioco che la credibilità dell'intera classe politica, oltre che dello stesso governo. Il governo ha stanziato oltre 5 miliardi di euro per tamponare le conseguenze generate dall'emergenza coronavirus nel Paese, soldi che arriveranno grazie al Decreto denominato Ristori e che prevede, tra l'altro, contributi a fondo perduto raddoppiati, o anche quadruplicati in alcuni casi, con un tetto massimo a 150mila euro, per sostenere 460mila attività provate dalle nuove restrizioni anti-Covid.

