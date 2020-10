Coronavirus, collaboratore positivo: Diego Maradona messo in isolamento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ex stella del Napoli, Diego Maradona, è stata messa in isolamento a causa della positività di un suo stretto collaboratore. Diego Maradona, che il prossimo 30 ottobre compirà 60 anni, dovrà probabilmente passare il compleanno in isolamento per la positività di un suo stretto collaboratore. A darne la notizia è ‘Olé’. Le parole del medico personale di Diego Maradona “Una persona che ha avuto un contatto con lui presenta sintomi da Covid, per questo e perché Diego è un paziente a rischio, abbiamo prescritto l’isolamento”, ha dichiarato Leopoldo Luque, medico personale dell’argentino, ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ex stella del Napoli,, è stata messa ina causa della positività di un suo stretto, che il prossimo 30 ottobre compirà 60 anni, dovrà probabilmente passare il compleanno inper la positività di un suo stretto. A darne la notizia è ‘Olé’. Le parole del medico personale di“Una persona che ha avuto un contatto con lui presenta sintomi da Covid, per questo e perchéè un paziente a rischio, abbiamo prescritto l’”, ha dichiarato Leopoldo Luque, medico personale dell’argentino, ...

L'88enne è deceduto ieri sera. È la quinta vittima del focolaio Covid-19 che ha interessato la casa di riposo.

Alberobello, focolaio covid in Rsa: muore quinto anziano

ALBEROBELLO - Un uomo di 88 anni, ospite della casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, è morto ieri sera. E’ la quinta vittima del focolaio Covid-19 che ha interessato la casa di riposo con 59 g ...

Coronavirus Alberobello, focolaio nella casa di riposo Giovanni XXIII: muore 88enne

L'88enne è deceduto ieri sera. È la quinta vittima del focolaio Covid-19 che ha interessato la casa di riposo.

ALBEROBELLO - Un uomo di 88 anni, ospite della casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, è morto ieri sera. E' la quinta vittima del focolaio Covid-19 che ha interessato la casa di riposo con 59 g ...