Che Dio ci Aiuti 6 a gennaio 2021? Un debutto anticipato mentre si continua a girare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Che Dio ci Aiuti 6 potrebbe arrivare prima del previsto. Le riprese della sesta stagione, iniziate con netto ritardo lo scorso giugno causa Covid-19, sono ancora in corso ad Assisi – ma a fine mese dovrebbero terminare – dopo il cambio di location. Secondo i palinsesti Rai, Che Dio ci Aiuti 6 doveva debuttare nella primavera 2021, però nelle ultime ore si stanno facendo sempre più concrete le voci di un possibile lancio anticipato. Bubino Blog svela l’indiscrezione: la sesta stagione è in arrivo il 7 gennaio 2021, una data che sorprende tutti, cast compreso. Elena Sofia Ricci, che dal 2011 veste i panni di Suor Angela, non si era detta così ottimista, vista l’attuale situazione pandemica. L’attrice, presto nei panni di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Che Dio ci6 potrebbe arrivare prima del previsto. Le riprese della sesta stagione, iniziate con netto ritardo lo scorso giugno causa Covid-19, sono ancora in corso ad Assisi – ma a fine mese dovrebbero terminare – dopo il cambio di location. Secondo i palinsesti Rai, Che Dio ci6 doveva debuttare nella primavera, però nelle ultime ore si stanno facendo sempre più concrete le voci di un possibile lancio. Bubino Blog svela l’indiscrezione: la sesta stagione è in arrivo il 7, una data che sorprende tutti, cast compreso. Elena Sofia Ricci, che dal 2011 veste i panni di Suor Angela, non si era detta così ottimista, vista l’attuale situazione pandemica. L’attrice, presto nei panni di ...

