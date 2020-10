Champions League, secondo voi tra Real Madrid e Inter chi rischia di più l'eliminazione? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Inter","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Real Madrid","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nessuna, passeranno entrambe","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nessuna, passeranno entrambe","index":2}

Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Tutto facile per il Manchester City: 3-0 a Marsiglia! ?? #OMCity | #UCL - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Liverpool batte 2-0 il Midtjylland e si porta in testa alla classifica nel gruppo D (quello dell'Atalanta) ???? #liverpool… -