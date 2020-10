6 nazioni 2020: Chi sarà il vincitore? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I capitani delle Sei nazioni. Credits: sixnationsrugby.comUltima settimana del 6 nazioni 2020. Per l’Italia la sfida all’Olimpico contro l’Inghilterra. Ma chi può aggiudicarsi ancora il titolo di Campione di questo strano 6 nazioni? Andiamo a scoprire la situazione. 6 nazioni: sfida a tre per il titolo Sta per terminare questo “strano 6 nazioni 2020.” Un torneo che siamo abituati a vedere nei mesi di febbraio e marzo ma purtroppo quest’anno per colpa di questa pandemia è stato rimandato e solo questo week end vedrà sfidarsi le sei nazionali in tre match che promettono spettacolo. Ricordiamo ancora quando a marzo di quest’anno è stato rimandato il match tra Irlanda e Italia (recuperato solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I capitani delle Sei. Credits: sixnationsrugby.comUltima settimana del 6. Per l’Italia la sfida all’Olimpico contro l’Inghilterra. Ma chi può aggiudicarsi ancora il titolo di Campione di questo strano 6? Andiamo a scoprire la situazione. 6: sfida a tre per il titolo Sta per terminare questo “strano 6.” Un torneo che siamo abituati a vedere nei mesi di febbraio e marzo ma purtroppo quest’anno per colpa di questa pandemia è stato rimandato e solo questo week end vedrà sfidarsi le sei nazionali in tre match che promettono spettacolo. Ricordiamo ancora quando a marzo di quest’anno è stato rimandato il match tra Irlanda e Italia (recuperato solo ...

