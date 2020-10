Valeriani: “Al via nuovo bando ATER per l’affidamento ad Associazioni e cittadini della gestione delle aree verdi nei complessi di edilizia popolare” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Prosegue l’affidamento ad Associazioni e comitati di cittadini delle aree verdi presenti nei complessi ATER. Dopo l’assegnazione del parco “Dominique Green” a Primavalle e dei giardini di proprietà ATER nei quartieri di Valle Aurelia, Tiburtino III, Ostia e San Basilio, questa volta la promozione della gestione condivisa dei beni comuni riguarda le aree verdi all’interno delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di Torre Maura, Corviale e Trullo”. Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio. “Con la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 ottobre 2020) “Prosegue l’affidamento ade comitati dipresenti nei. Dopo l’assegnazione del parco “Dominique Green” a Primavalle e dei giardini di proprietànei quartieri di Valle Aurelia, Tiburtino III, Ostia e San Basilio, questa volta la promozionecondivisa dei beni comuni riguarda leall’internopalazzine diresidenziale pubblica di Torre Maura, Corviale e Trullo”. Lo dichiara in una nota Massimiliano, assessore alle Politiche abitativeRegione Lazio. “Con la ...

LavoroLazio_com : Valeriani: 'Al via nuovo bando Ater per affidamento ad associazioni e cittadini gestione aree verdi' Prosegue l’... - milanisti_i : - Serena57891118 : RT @fabiospes1: @christianraimo @marketingpmi @CarloCalenda A proposito di rifiuti spiega come pensano Zingaretti e Valeriani di arrivare a… - fabiospes1 : @christianraimo @marketingpmi @CarloCalenda A proposito di rifiuti spiega come pensano Zingaretti e Valeriani di ar… - LucianoBonazzi : #Sardine #PD #Covid #Bologna, sciopero al liceo Laura Bassi e alle Aldini Valeriani. Comunicazione, aule e trasport… -