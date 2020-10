Traffico Roma del 27-10-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata dalla redazione Bentrovati a questo appuntamento un incidente sulla Pontina provoca lunghe code versoincidente avvenuto nella zona di Castel di Decima le ripercussioni partono da Pomezia disagi perintenso invece sulle altre strade sulla via Appia coda all’altezza di via delle Capannelle sulla via trionfale incolonnamenti pernella zona di Ottavo CUD entrando asulla Cassia sulla via Flaminia e sulla Nomentana mentre sulla via Salaria disagi riguardano la zona dell’aeroporto dell’Urbe e infine rallentamenti sul tratto Urbano dell’a24 a partire da Viale Togliatti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per il momento è tutto ...