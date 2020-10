Tg Lazio | edizione del 27 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nel Lazio è caccia ai posti letto. Se tra due settimane la curva dei contagi non si fermerà, la situazione sanitaria regionale potrebbe andare fuori controllo. "Rischiamo grandi difficoltà" ha spiegato l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato, precisando che "ad oggi i posti in terapia intensiva occupati sono 158 su 532, ma la curva cresce repentinamente. Il Lazio tiene, ma non è stato raggiunto picco". Intanto a Roma sono entrate in funzione le Unità mobili dei medici che faranno visite a domicilio e saranno utili per cercare di dare una risposta alle persone che sono bloccate in casa perchè risultate positive o sintomatiche. "Bisogna accorciare i tempi tra la segnalazione e il tamponamento" ha spiegato il segretario provinciale della Fimmg Roma, Pierluigi Bartoletti.