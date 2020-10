“Sono incinta”. Gioia enorme per la più amata delle più amate. E i fan ora si chiedono come cambierà il suo corpo (Di martedì 27 ottobre 2020) La super modella Emily Ratajkowski è incinta, aspetta un figlio dal marito Sebastian Bear-McClard. In un nuovo post condiviso su Instagram (@emrata), la super modella 28enne, nata a Londra ma cresciuta a San Diego, ha voluto condividere con tutti i suoi follower la Gioia della sua maternità. L’annuncio della gravidanza è stato fatto su Instagram, tramite un video clip breve ma intenso. Emily ha immediatamente espresso la sua volontà, e quella del marito, di non voler sapere il sesso del bambino che aspetta, anzi di più, di non volerne sapere nulla fino al compimento dei suoi 18 anni. La sua maternità è diventata il tema della copertina di Vogue, nel cui sottotitolo si legge: “Perché non voglio rivelare il genere di mio figlio”. Ecco spiegato perché la Ratajkowski non intende sapere il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) La super modella Emily Ratajkowski è incinta, aspetta un figlio dal marito Sebastian Bear-McClard. In un nuovo post condiviso su Instagram (@emrata), la super modella 28enne, nata a Londra ma cresciuta a San Diego, ha voluto condividere con tutti i suoi follower ladella sua maternità. L’annuncio della gravidanza è stato fatto su Instagram, tramite un video clip breve ma intenso. Emily ha immediatamente espresso la sua volontà, e quella del marito, di non voler sapere il sesso del bambino che aspetta, anzi di più, di non volerne sapere nulla fino al compimento dei suoi 18 anni. La sua maternità è diventata il tema della copertina di Vogue, nel cui sottotitolo si legge: “Perché non voglio rivelare il genere di mio figlio”. Ecco spiegato perché la Ratajkowski non intende sapere il ...

