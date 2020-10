Proseguono gli scontri nel Nagono | Baku | “Bombe a grappolo contro di noi”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sembra entrata in una prima fase di stallo la guerra nel Nagorno Karabakh, dove le operazioni via terra adesso vedono fronti relativamente stabili dall’inizio di questa settimana. Il conflitto per la regione contesa tra la Repubblica separatista filo armena dell’Artsakh e l’Azerbaigian è riesploso lo scorso 27 settembre. Da allora sono state centinaia le vittime …glinel: “Bombe adi noi” InsideOver.

DPCgov : #20ottobre Oggi gli assetti della @ItalianNavy hanno recuperato l'ecoballa individuata al largo dell'isola di Cerbo… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Proseguono senza sosta gli arrivi di #migranti sulle nostre coste. E' allarme sbarchi a #Lampedusa dove l'hotspot è al collasso… - Ladonnacolcapp1 : RT @MarioCircello: A #tagada proseguono la denigrazione del professor #Palù. Quello che non dicono è che i #dati dell'#ISS danno ragione a… - MarioCircello : A #tagada proseguono la denigrazione del professor #Palù. Quello che non dicono è che i #dati dell'#ISS danno ragio… - fisritalia : SERIE A - 10^ giornata Proseguono i turni infrasettimanali del campionato. Il Real Torino atteso dalla trasferta i… -

Ultime Notizie dalla rete : Proseguono gli

La Provincia del Sulcis Iglesiente

I lavori proseguono fino al 30 ottobre ... Confederation of Indian Industry. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming. - ...Attenendosi alle recenti indicazioni contenute nel Protocollo regionale pubblicato in data 21/09/2020, nelle classi in cui la Sanità pubblica non rileva un contatto stretto tra gli studenti ... e le ...