Per tracciare i contatti ora si arruolano studenti

Marco Lombardo Cercasi "esperti": il bando della Protezione Civile rivolto anche a iscritti al terzo anno d'università «Non ci faremo trovare impreparati», tuonò l'Avvocato del popolo. Perchè se è vero che ormai ci sentiamo ripetere che in Italia il dilagare del Covid è colpa degli italiani, quelli di loro che governano non si sentono parte della categoria. Loro ne erano certi: «Se arriverà una seconda ondata non ci faremo trovare impreparati». E invece. Spunta l'ennesimo bando della Protezione Civile (quella delle mascherine in tutte le scuole da far girare sui banchi a rotelle), ed ecco la procedura per l'individuazione di 1500 unità tra personale medico e sanitario per la medicina territoriale. Clicca qui se sei medico, qui se sei infermiere, qui se sei un assistente sanitario o un tecnico delle ...

Usare i big data per tracciare una carta di identità del patrimonio immobiliare attraverso una piattaforma all’avanguardia. E’ la mission di Maiora Solutions, la start-up che dal 2017 utilizza ...

E’ difficile sapere chi abbia emesso la moneta digitale ed è complesso tracciare sempre chi la utilizzi. Però da tempo gli Esperti di ProiezionidiBorsa scrivono di questa nuova valuta e la segnalano ...

