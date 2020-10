Non solo Covid, è la tempesta perfetta. Rino Formica avvisa i naviganti (Di martedì 27 ottobre 2020) “Governare non è asfaltare, è scegliere”. Un sussulto di tensione scuote la voce al telefono di Rino Formica. Socialista della prima ora, braccio destro di Bettino Craxi, già ministro dei Trasporti, delle Finanze, del Lavoro nei ruggenti anni ‘80, guarda sconsolato il suo Paese calare la saracinesca, ancora una volta. Tre mesi fa, a Formiche.net, aveva previsto l’arrivo di una “tempesta perfetta” in autunno. Oggi la tempesta è arrivata, e ha trovato tutti impreparati. Governo. Opposizione. Perfino il Colle. Rino Formica, se la aspettava così questa tempesta? Io almeno la aspettavo. Altri evidentemente no. Altrimenti non si spiega lo stato di confusione di questo governo di fronte ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) “Governare non è asfaltare, è scegliere”. Un sussulto di tensione scuote la voce al telefono di. Socialista della prima ora, braccio destro di Bettino Craxi, già ministro dei Trasporti, delle Finanze, del Lavoro nei ruggenti anni ‘80, guarda sconsolato il suo Paese calare la saracinesca, ancora una volta. Tre mesi fa, a Formiche.net, aveva previsto l’arrivo di una “” in autunno. Oggi laè arrivata, e ha trovato tutti impreparati. Governo. Opposizione. Perfino il Colle., se la aspettava così questa? Io almeno la aspettavo. Altri evidentemente no. Altrimenti non si spiega lo stato di confusione di questo governo di fronte ...

MetaErmal : Su 347.262 spettatori solo 1 contagiato. Chiudere i teatri è una buona idea? A guardare i numeri non sembra. È un l… - matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - trash_italiano : Per fortuna il #GFVIP tornerà ad avere un solo appuntamento settimanale peRCHÉ QUESTA PUNTATA NON HA SENSO SIGNORI. - LaMorositasss : RT @LorenzoLicitra: Forse al blu non c’era fine, forse cielo e mare continuavano a specchiarsi l’uno nell’altro in eterno, senza mai congiu… - caotica1989 : @Sibillaconfusa No no non ci vedevamo. Lei solo sapeva che mi piaceva ma non sapevo che si stavano per mette insiem… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo "Non solo le donne hanno il ciclo". È bufera sul tweet di Tampax AGI - Agenzia Italia Coronavirus a Bergamo: Placido Domingo canterà nel Donizetti vuoto.

Gli operai sono ancora al lavoro al Donizetti: ci sono gli ultimi ritocchi prima di riaprire il teatro dopo il restauro. L’inaugurazione era prevista per metà novembre, ma l’ultimo Dpcm ha sospeso gli ...

Piscina comunale (ri)chiusa a Livorno, ma questa volta solo per un giorno: «Ecco chi si allena»

Aperta lunedì 19 otobre dopo sette mesi e mille peripezie. Ora potranno nuotare alla Camalich-Neri gli agonisti di tutta la provincia che gareggiano per manifestazioni di interesse nazionale. Stop a c ...

Gli operai sono ancora al lavoro al Donizetti: ci sono gli ultimi ritocchi prima di riaprire il teatro dopo il restauro. L’inaugurazione era prevista per metà novembre, ma l’ultimo Dpcm ha sospeso gli ...Aperta lunedì 19 otobre dopo sette mesi e mille peripezie. Ora potranno nuotare alla Camalich-Neri gli agonisti di tutta la provincia che gareggiano per manifestazioni di interesse nazionale. Stop a c ...