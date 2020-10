Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco, vittoria tedesca (Di martedì 27 ottobre 2020) I tedeschi escono vincenti da questo sofferto Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco. La truppa di Frick gioca bene e passa in vantaggio con Gortezka nella prima frazione. Nel secondo tempo i russi trovano il pareggio con Miranchuk, ma alla fine ci pensa Kimmick con un bellissimo gol a chiudere la questione. Ospiti in vantaggio con Gortezka Partono bene i russi, la squadra di casa prova subito a spingere, ma la difesa ospite è molto attenta a non concedere spazi. Gli ospiti tuttavia fanno subito valere la loro grande qualità e all’8′ sfiorano il gol sugli sviluppi di un corner, dove Lewandoski manda a lato di pochissimo. Da segnalare la non perfetta marcatura di Corluka. Si tratta del preludio alla rete del vantaggio tedesco, che arriva al 13′. Ottima giocata di Tolisso per Pavard, che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) I tedeschi escono vincenti da questo sofferto. La truppa di Frick gioca bene e passa in vantaggio con Gortezka nella prima frazione. Nel secondo tempo i russi trovano il pareggio con Miranchuk, ma alla fine ci pensa Kimmick con un bellissimo gol a chiudere la questione. Ospiti in vantaggio con Gortezka Partono bene i russi, la squadra di casa prova subito a spingere, ma la difesa ospite è molto attenta a non concedere spazi. Gli ospiti tuttavia fanno subito valere la loro grande qualità e all’8′ sfiorano il gol sugli sviluppi di un corner, dove Lewandoski manda a lato di pochissimo. Da segnalare la non perfetta marcatura di Corluka. Si tratta del preludio alla rete del vantaggio tedesco, che arriva al 13′. Ottima giocata di Tolisso per Pavard, che ...

